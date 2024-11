Fiumicino riqualificazione della Darsena | l’Amministrazione punta alla sicurezza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024 – I lavori didi, attualmente in corso, hanno suscitato reazioni contrastanti in alcuni cittadini residenti nella zona. In particolare, hanno espresso preoccupazioni riguardoperdita dei parcheggi dovutachiusura dell’area interessata dai lavori.Ulteriori questioni sono state mosse in merito alle variazioni apportate dalcomunale rispetto al progetto iniziale. La nuova versione prevede infatti lo sviluppo di un’ampia area pedonale nella zona adiacente alle abitazioni, decisione che, secondo alcuni residenti, potrebbe ostacolare l’accesso veicolare alle abitazioni stesse.comunale, tuttavia, sottolinea come le scelte progettuali siano state guidate dall’obiettivo prioritario di garantire lae di valorizzare l’intera area.