Fiorentina Dodò | Palladino ha fatto alzare il mio livello di gioco

“Il mister hail miodi. Mi ha detto: ‘, tu hai una forza e una corsa incredibile per arrivare sul fondo ma prova anche a palleggiare con un centrocampista per saltare l’uomo. Prova a fare un passaggio corto e andare in profondità’. E io mi trovo benissimo con le soluzioni che mi ha dato”. Lo ha dichiarato il terzino della, nella puntata di My Skills su Dazn. Parlando del suo ruolo a tutta fascia con i Viola e sulle sue preferenze in termini di dribbling, il brasiliano ha aggiunto: “Prima facevo l’esterno alto, conosco benissimo come si lavora su tutta la fascia destra. Per me è più facile dribblare quando arrivo in corsa, tenendo il pallone vicino al piede. Mi piace sempre avere due opzioni: andare verso l’interno oppure sul fondo ma aspetto sempre l’ultimo passo del difensore prima di decidere cosa fare.