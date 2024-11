Donnapop.it - Fedez inarrestabile: prima lancia una frecciatina a Chiara Ferragni, poi difende l’amico ultrà Luca Lucci

Leggi su Donnapop.it

è tornato a parlare dell’ex mogliee subito dopo, poi, si è lasciato andare a una frase di difesa nei confronti difinito nella maxi inchiesta dei mesi scorsi.Di recente, il rapper di Rozzano è stato intervistato a La Zanzara; come sappiamo, il taglio delle ospitate della nota emittente radiofonica è certamente sopra le righe e infatti, Giuseppe Cruciani, che conduce il programma, ha fatto ale domande più scomode che potrebbero venire in mente.Ovviamente è stata menzionata, che oggi fa coppia con Giovanni Tronchetti Provera, figlio del noto imprenditore del Gruppo Pirelli. La Zanzara, in effetti, va in onda nella sede di Milano del Sole24Ore. L’edificio è proprio vicino al Palazzo Pirelli, dove albergano le eroiche gesta professionali della famiglia Tronchetti Provera.