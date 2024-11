Unlimitednews.it - Federlegnoarredo, Feltrin “In 80 anni ha fatto crescere la filiera”

MILANO (ITALPRESS) – “L’appuntamento con il Salone del Mobile,Milano rappresenta l’apice di un percorso che, ogni anno, le aziende del legno-arredo intraprendono, per mantenere la leadership riconosciuta loro a livello mondiale. Per il nostro tessuto industriale, composto da una molteplicità di imprese anche di piccole e piccolissime dimensioni, la partecipazione al Salone del Mobile ha un valore strategico ineguagliabile, quale vetrina in grado di richiamare il mondo del design nel capoluogo lombardo. Un unicum assoluto di cui le nostre aziende sono motore propulsore e al tempo stesso, fruitore finale, perchè l’obiettivo primario della nostra fiera è consentire al design Made in Italy di continuare a esportare nel mondo, aprirsi a nuovi mercati e pesare sempre più sul manifatturiero italiano”.