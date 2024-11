F1 Verstappen risponde a Norris | So perfettamente cosa posso e non posso fare

Leggi su Sportface.it

“Non mi sorprende la risposta di, ma nessuno devere. Sonon. Non abbiamo bisogno di parlarne. Non abbiamo bisogno di perdere tempo a cercare di insultare la gente o cose del genere”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, intervistato da Motorsport nel media day del giovedì del weekend del Gp del Qatar, in risposta alle dichiarazioni die poi parlando della pista di Losail: “Sorpassi all’esterno? Dipende dalla pista e dalla forma della curva. Penso che sorpassare in una curva a bassa velocità all’esterno sia molto più complicato che in una curva a media o alta velocità, perché è lì che la maggior parte delle volte si ha slancio, e quindi è un po’ diverso. E poi, quando non c’è ghiaia, puoi semplicemente uscire dalla pista senza alcuna conseguenza”.