Ecopelliccia | quando i dettagli fanno la differenza

Life&People.it Il falso è bello. Una visione diventata negli ultimi tempi quasi un diktat nell’industria della moda, soprattutto davige in Italia, precisamente dal 2022, il divieto di produrre pellicce realizzate con pelo di animale. Da allora, molti marchi (alcuni già da prima) hanno adottato la politica anti-pelliccia anche per andare incontro ai consumatori più sensibili all’ambiente, nonostante questo materiale rappresentasse un vero e proprio patrimonio per alcune maison. Come indossare la pelliccia quest’autunno inverno?La pelliccia ecologica per una moda sostenibileUna volta considerata uno dei capi più lussuosi del mondo, oggi le case di moda rinunciano alla pelliccia vera (definita da Gucci addirittura “antiquata”) a favore della eco fur, ovvero la pelliccia sintetica, nata da una rivoluzione tecnologica dei tessuti e diventata ormai un capospalla irrinunciabile.