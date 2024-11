.com - Eccellenza / Altro cambio in panchina: Martinelli ai saluti con il Monturano, c’è il Cuccù 2.0

Il tecnico classe 1975 lascia la guida dei calzaturieri. Undettato dai risultati ondeggianti dell’ultimo periodo, in cui i calzaturieri hanno raccolto un solo punto in cinque giornate. Al suo posto, di nuovo dentroVALLESINA, 28 novembre 2024 – Salta un altrainmarchigiana.IlCampiglione ha infatti esonerato Martino.Il tecnico, in passato alla guida di Aurora Treia e Trodica tra le altre, ha pagato il periodo di flessione prolungato iniziato a ridosso dell’ottava giornata di campionato. Giornate in cui i calzaturieri hanno colto un solo punto, nella scorsa contro i Portuali Dorica, avendo incontrato sul proprio cammino Tolentino, Osimana, Fabriano Cerreto e Chiesanuova.Al posto dell’uscente allenatore, il ds Giuseppe Sfredda ha optato per il riavvicinamento del tecnico fautore della miracolosa salvezza nella passata stagione ( vinto lo spareggio play out a Jesi): Stefano