Diffidati Tottenham-Roma | ci sono giallorossi a rischio squalifica in vista del Braga?

Lasfida ilstasera alle 21:00 in occasione della quinta giornata della fase campionato di Europa League 2024/2025. La compagine giallorossa finora ha conquistato 5 punti e ha bisogno di fare punti sul campo degli inglesi. Ranieri ha dubbi di formazione, legati alle condizioni di alcuni calciatori (Dybala su tutti), ma allo stesso tempo non cinella rosa giallorossa. Come si legge nel regolamento di Europa League, nel torneo Uefa un calciatore entra in diffida dopo due ammonizioni e vieneto alla terza (quindi alla quinta, alla settima e alla nona). Al momento nessun calciatorenista ha accumulato due gialli. Questi gli ammoniti: Kone, Baldanzi, Dybala, Angelino, Celik e Shomurodov. Nella prossima giornata ladovrà affrontare ilall’Olimpico.