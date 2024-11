Ilfattoquotidiano.it - Da ‘solo schermaglie’ a ‘paraculetto’, continua lo scontro tra FI e Lega. Romeo: “Dobbiamo fare più riunioni di maggioranza”

Il “solo schermaglie”, affermato mercoledì, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe dovuto chiudere loin seno ai partiti di. Ma così non è stato. ‘Lesono iniziate all’indomani del vertice di domenica sera tra i leader di centrodestra, con i ministri di Forza Italia che hanno disertato il consiglio dei ministri di lunedì ed è proseguito ieri, quando Forza Italia ha votato con l’opposizione contro il taglio di 20 euro del canone RAI.Sia mercoledì che giovedì gli esponenti die Forza Italia ripetono in batteria che governo esono solidi. Sul canone Rai le posizioni dei partiti guidati da Salvini e Tajanino a divergere. Forza Italia contesta il taglio perché “i fondi alla Rai che verrebbero a mancare dal taglio verrebbero comunque presi dalla fiscalità generale”, come spiegano gli azzurri Cattaneo e Della.