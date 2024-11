Ilgiorno.it - Como, scarsa igiene: tre bar chiusi in città

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 novembre 2024 – Tre locali pubblici, 76 persone identificate e controllate, tra cui cui 44 stranieri e 30 con precedenti penali o di polizia a loro carico. Tredici sono gli esercizi commerciali ispezionati in particolare tra le zone di piazza San Rocco, via Napoleona, via Milano alta, via Leoni, raggiungendo anche le zone di via Bellinzona e Ponte Chiasso. A sei di questi esercizi commerciali sono state elevate a vario titolo, contestazioni amministrative per quasi 70mila euro, tre invece sono i locali pubblici – uno in via Napoleona, uno in via Zezio, uno in via Bellinzona – immediatamentecon la sospensione della licenza, a causa della scarsissima osservanza delle norme igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti. Tra le persone identificate, sono stati sanzionati amministrativamente alcuni soggetti trovati in possesso di piccole dosi di stupefacente.