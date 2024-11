Championship Lampard è il nuovo allenatore del Coventry

Leggi su Sportface.it

Dopo che per qualche ora era stato accostato anche alla Roma come successore di Ivan Juric, Frankinizia ufficialmente una nuova avventura: l’ex centrocampista del Chelsea, infatti, è ildelCity, squadra che attualmente occupa la 17esima posizione in. Il 46enne inglese prende il posto di Mark Robins, esonerato dopo sette anni sulla panchina dei Sky Blues. Persi tratta della quinta esperienza da tecnico, dopo quelle al Derby County, al Chelsea (per due volte) e all’Everton.è ildelSportFace.