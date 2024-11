Ilrestodelcarlino.it - Centro storico in festa per Natale

Ilrubierese e la via Emilia per tutto il mese di dicembre ospiteranno tanti appuntamenti, promossi dal Comune, per attendere l’arrivo del. Il filo conduttore di questa terza edizione è il coinvolgimento a 360 gradi delle realtà del territorio. Il grande presepe del Comune realizzato artigianalmente, le visite guidate dedicate alla scoperta delle opere architettoniche, le attività delle associazioni locali per i più piccoli, gli spettacoli teatrali e l’acetaia comunale sono solo alcuni esempi della sinergia che lega il Comune e le realtà locali. Domenica 1° dicembre i festeggiamenti inizieranno insieme a Radio Bruno che anche quest’anno porterà musica e intrattenimento con la loro Christmas Box. I bambini potranno portare la propria letterina a Babbo, esplorare le vie di Rubiera a bordo del trenino o scattare foto ricordo con tutta la famiglia nel Christmas Snow Globe Foto Book.