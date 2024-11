Sport.quotidiano.net - Catellani "L’addio di Bisoli sconfitta per tutti"

di Alessandro Troncone "Mi ritengo un professionista, gioie e dolori fanno parte del percorso e del pacchetto di responsabilità che mi ha affidato la proprietà. Cerco di essere lucido ed equilibrato, per il rapporto chi sera instaurato con, un esonero è un episodio che segna sempre e che uno non vorrebbe mai vivere". Queste settimane sono state, di fatto, le più intense dell giovane carriera da direttore sportivo di Andrea. La scelta di Mandelli era stata commentata da Matteo Rivetti, ora è il turno dicon un riferimento al recente passato: "Sicuramente è stata unaper, ma sappiamo che tifiamouna squadra nella quale i risultati sono determinanti e le scelte vanno prese, per il bene del Modena – ha spiegato – fin da subito, dopo l’esonero, abbiamo pensato di scegliere un’opzione sicura in un momento delicato.