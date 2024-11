.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 10^ giornata dei gironi B e C

Il Marzocca passa in testa con la sesta vittoria stagionale di corto muso, superando Castelfrettese e Montemarciano, con l’Ostraa -2: saranno queste squadre a lottare per il titolo d’inverno? Per il quinto posto, l’Osimo 2011 ha il fiato sul collo di Borghetto, Filottranese, Real Cameranese e Borgo Minonna. In coda, 6 squadre in 3 punti: pari Castelleonese a Castelferretti, vince lo Staffolo lo scontro diretto contro il Castelbellino VALLESINA, 28 novembre– Nella foto del9^del girone B divi avevamo parlato del “TriangoloGabella”: geograficamente l’Olimpia Marzocca è più a nord rispetto a Montemarciano e Castelfrettese, ma potremmo riutilizzarla anche questa settimana, visto che i marzocchini sono passati in vetta e hanno messo alle spalle le due avversarie.