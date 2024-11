Sport.quotidiano.net - Bologna, non passa il mal d’Europa. Il Var riporta Dallinga sulla terra. Lucumí: l’illusione dura tre minuti

Fine del sogno. Ammesso e non concesso che il sogno dire il turno in Champions a Casteldebole abbia mai davvero avuto diritto di cittadinanza adesso tocca rassegnarsi: la Champions League non èdi conquista per ildi Vincenzo Italiano, che dopo il ko col Lille di fatto fa ciao ciao con la manina alla qualificazione e adesso con un punto in 5 partite guarda tutti da laggiù. Succede quando la porta altrui per 63resta irraggiungibile come un miraggio, e Lucumì la perfora in un lampo firmando il primo gol dei rossoblù in questa Champions, mentre la propria continua ad essere troppo perforabile. Il Lille non deve nemmeno più di tanto sporcarsi i calzoncini. E’ ilprima dell’intervallo a fare tutto da solo regalando ai francesi un ‘gollonzo’ che rischia di restare nell’album dei ricordi rossoblù come la diapositiva dell’inadeguatezza.