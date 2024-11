Bologna aggressione ai tifosi del Lille Lepore | Episodi che fanno male alla città

Leggi su Sportface.it

“Questidavveroe le persone che portano avanti questi atti vanno assolutamente perseguite. È sicuramente un fatto molto grave, perché l’occasione di andare in Champions era quella di festeggiare con lae con la squadra una grande opportunità per ladi essere in alto in Europa, facendo vedere quantopuò ambire a essere non solo una squadra, ma unaeuropea”. Lo ha dichiarato il sindaco di, Matteo, commentando l’di un gruppo didel club felsineo ai danni di alcuni supporter delin occasione della sfida di ieri di Champions League. Dal ritorno nella massima competizione europea, si tratta del secondoo del genere perpetrato daidei rossoblù. “Non abbiamo ancora avuto modo di parlarne al Comitato per l’ordine pubblico, che si è riunito l’altro giorno, perché abbiamo parlato di altri argomenti, ma sicuramente anche con il prossimo prefetto che arriverà nei prossimi giorni avremo modo di parlarne.