Ilrestodelcarlino.it - Bastoni, esperienza e intelligenza in mediana: "Cesena, bene così. Ora occhio al Frosinone"

Simoneda debuttante in bianconero è diventato subito un elemento irrinunciabile nello scacchiere di mister Mignani, fin qui impreziosito da due gol e mezzo. Sui numeri tondi, serve tornare al pareggio casalingo (2-2) col Modena del 13 settembre e alla vittoria esterna (0-2) a Cittadella dell’11 novembre. Per il mezzo, che tanto per ricordarlo purtroppo non conta, basta tornare allo scorso fine settimana e alla traversa centrata contro la Reggiana. In una gara che è finita in pareggio (1-1), se quel tiro fosse stato un filo più basso, magari si sarebbe potuta scrivere una storia diversa. "E’ andatainizia risoluto, con la consapevolezza che le recriminazioni non portano punti –. Abbiamo affrontato una squadra forte e abbiamo comunque mosso la classifica, andando a recuperare il gol di svantaggio.