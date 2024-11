Basket Petrucci | Sconfitta con l’Islanda? Non ci sono scuse Patiamo scelte NBA ed Eurolega

Leggi su Sportface.it

“Non ciscusanti, mi è spiaciuto soprattutto per il pubblico di Reggio, che è stato super. Ma quel che contava era ottenere la qualificazione. L’Europeo è più difficile di un Mondiale perché ci15 nazioni che posbattere chiunque, e noi siamo in questo gruppo. L’equilibrio e il livelloaltissimi. E noi dovremo assolutamente fare bene”. Così il presidente della Feder, Gianni, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato ladella Nazionale contronella partita di lunedì, valida per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Commentando in generale il momento del movimento azzurro, con la Nazionale che non va a medaglia ormai da oltre 20 anni,ha aggiunto: “La Nazionale convive con la difficoltà di non poter disporre di molti giocatori durante le finestre di qualificazione.