Oasport.it - Basket: orgoglio Reyer Venezia, rimonta e vittoria al supplementare in casa del Lietkabelis in EuroCup

Quarta, e di enorme importanza perché ottenuta contro una delle dirette rivali per la qualificazione agli ottavi, per l’Umanain, dove si chiude il girone d’andata. La squadra allenata da Neven Spahija torna dalla Lituania con un preziosissimo overtime vinto ai danni deldi Panevezys, sconfitto per 93-100 sulle ali dei 21 punti e 11 rimbalzi di Mfiondu Kabengele e dei 22 di Kyle Wiltjer. Non bastano ai padroni dii 16 tanto di Dovis Bickauskis quanto di Martynas Varnas.Prime fasi tutto sommato tranquille, di equilibrio, ma è un momento che dura il tempo di un paio di canestri di Kabengele, perché Varnas lancia il parziale di 8-0 delche vale il 10-4. Wiltjer prova a tenere il ritmo altissimo imposto dalla squadra di, che però non accenna a diminuire con i cinque punti in fila di Varnas che valgono il 20-10.