AZ Picerno Bernardotto | Mai vista in tanti anni di C una classifica così

AZ: “Maiindi C una. Punto alla doppia cifra. Obiettivo? La salvezza, ma tutto può succedere.”La testata sportiva News.Superscommesse.it ha interto in esclusiva Gabriele, giocatore del AZ, club che milita nel girone C di Serie C. Il calciatore, originario di Roma, è alla sua prima stagione in rossoblù, dopo una lunga trafila in Serie C con le maglie, tra le altre, di Gubbio, Giugliano, Avellino, Teramo e Carrarese. Il classe ’97, fermato da una serie di infortuni, ha collezionato appena cinque presenze in questa prima parte di campionato, sotto la guida di mister Tomei, andando a segno tre volte. Di seguito le parole disugli obiettivi personali e di squadra.quinto indopo la vittoria contro l’Altamura, a che tipo di campionato puntate? Quale obiettivo vi siete posti da qui alla fine?“Al momento pensiamo solo ad ottenere i punti per la salvezza e per stare tranquilli.