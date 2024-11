Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 27 novembre: De Martino super, Toffanin ok in prima serata – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, mercoledì 272024: AFFARI TUOI – VOTO 7.5Nell’access di Rai1 Affari Tuoi di Stefano Deraggiunge una media di 5.825.000 spettatori (28.11%). Bene anche Bruno Vespa con Cinque Minuti interessa 4.736.000 spettatori (23.39%) LA VITA IN DIRETTA – VOTO 7+Su Rai1 La Vita in diretta di Alberto Matano registra una mediadi 2.543.000 spettatori con il 23.04%. Si attesta su livelli ottimali che ottiene regolarmente su Canale 5 Uomini e Donne di Maria De Filippi (2.525.000 spettatori con il 24.96%) THIS IS ME – VOTO 7Su Canale 5 This is Me conquista 2.928.000 spettatori con uno share del 21.14% e vince la. Una conferma per il programma di Silviache all’esordio una settimana fa aveva registrato un ascolto medio di 3.