“Amica – The Art Issue” al via le candidature per i giovani artisti

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Premio Amica – The Art Issue, collegato all’uscita di uno speciale di Amica. Con una Open Call dal titolo E Tu chi sei?, il mensile diretto da Luisa Simonetto invita quest’anno italenti emergenti a esprimere la propria visione dell’autoritratto e il suo rapporto con il mondo circostante. Per candidarsi c’è tempo fino al 7 gennaio 2025 (qui tutte le info).Le opere – che dovranno riflettere la relazione tra moda e identità, in un’epoca segnata da precarietà e continua trasformazione – saranno valutate e selezionate da una giuria di eccezione di cui faranno parte tra gli altri, oltre alla direttrice di Amica Luisa Simonetto, l’artista multidisciplinare Marinella Senatore e il direttore di Arte Michele Bonuomo.Le dieci opere finaliste (dai dipinti alle stampe alle foto, tutto e? ammesso) saranno pubblicate sul magazine del prossimo aprile, in un numero dedicato alle connessioni tra moda e arte contemporanea.