Ilfattoquotidiano.it - “Altre colleghe sono state zitte, io no. Così sono diventata la nemica di Valentina Vezzali”: la versione di Elisa Di Francisca

“Quando la batti diventi la suanumero uno e iniziano rapporti tesi anche fuori dalla pedana”.Dispiegal’origine dei rapporti tesi con. Le due ex campionesse della scherma italiana non simai amata e pochi giorni faprotagoniste di un botta e risposta gelido durante le celebrazioni per i 70 anni delle Fiamme Oro. Di, chiamata sul palco insieme ad altri ex atleti, aveva detto: “Oggi vorrei cogliere l’occasione per mandare messaggio di pace alla mia collegae chiederle una pace, ecco”. La risposta dellaera stata un vero e proprio fendente: “Guarda, dal punto di vista sportivo io ti stimo, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo“.Le due schermitrici non simai troppo sopportate: gelosie, frecciatine, gossip e molto altro.