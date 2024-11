Ilrestodelcarlino.it - Alta tensione al liceo Serpieri di Rimini, arrivano i carabinieri dopo lo sciopero degli studenti

, 28 novembre 2024 – Era stato annunciato come unoad altissima: quello organizzato, questa mattina, daglidelscientificodi, con il supporto di alcuni docenti. E le tensioni, com’era prevedibile, non sono mancate. Tanto che in via Sacramora in tarda mattinata è accorsa anche una pattuglia deidella stazione di Viserba. Con i militari che alla fine hanno dovuto fare da mediatori tra uno studente di 16 anni, ‘convocato’ dalla dirigenza e trattenuto nell’ufficio della dirigenza oltre il termine dell’orario scolastico, due professoresse la dirigente scolastica, Francesca Tornatore, quest’ultima al centro di critiche da alcune settimane.un lungo braccio di ferro cominciato attorno alle 13.30 nell’ufficio della presidenza dell’istituto, e proseguito almeno fino alle 15, l’empasse è stato risolto in maniera apparentemente pacifica anche se non senza polemiche.