‘Alaska Baby’ per Cesare Cremonini nuovo album e un documentario

Tornacon une un, che segna probabilmente il raggiungimento della maturità artistica del cantautore bolognese. Il disco, composto di 12 pezzi messi insieme tra Bologna, Londra e Padova, spazia dal punto di vista musicale tra generi diversi, dal pop al cantautorato classico, dal rap a ritmi che rimandano alla musica anni novanta ma anche a reminiscenze di Beatles e Beach Boys solo per citarne alcuni. Inracconta, con la voce più limpida e sincera della sua carriera, traccia dopo traccia, la sua vita. Un lavoro nato dopo il più grande tour della sua carriera nel 2023, che ha avuto un successo straordinario, e che sarà ripetuto l’anno prossimo con già 500mila biglietti venduti., ilincentrato sulla rinascitaMa anche da un lungo viaggio in America, in una sorta dipunto di partenza, culminato proprio nell’estremo Nord alla ricerca dell’aurora boreale.