Al Bano è stato operato per una raucedine Il cantante tranquillizza | Sto benissimo sono un selvaggio Penso già a Sanremo 2025 sono molto fiducioso

Apprensione per AlCarrisi. Il, infatti, èalla Casa di Cura Villa del Rosario di Roma dal professor Lino Di Rienzo Businco per unache gli causava un abbassamento di voce.Iha rassicurato i fan e la famiglia: “Sto già: ioun– ha detto all’AdnKronos -. Ho sofferto per un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava, ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, miripreso subito. Esco dalla clinica”. Quindi non si spengono le speranze per ilcirca una sua eventuale partecipazione in gara al prossimo Festival di: “Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani,“.