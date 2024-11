Gaeta.it - Affondamento di un barcone al largo della Sardegna: oltre venti i migranti salvati

Facebook WhatsAppTwitter Un incidente tragico è avvenuto aldelle coste meridionali, nella zona di Cala Zafferano. Un, trasportante un numero imprecisato di, è affondato, creando un’emergenza marittima che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Finora,due persone sono state messe in salvo grazie a un’imponente operazione di soccorso, mentre i tentativi di localizzare i dispersi proseguono senza sosta. Le operazioni coinvolgono diversi mezzi navali e aerei delle forze di salvataggio.Le operazioni di soccorso in corsoIl drammaticoha innescato un’immediata risposta da parte dei soccorritori. I mezziCapitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco eGuardia di Finanza sono stati mobilitati rapidamente per contribuire alle operazioni di salvataggio.