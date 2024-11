Dilei.it - Zerocalcare rifiuta l’invito della scrittrice Chiara Valerio: il gesto a sostegno delle donne

Leggi su Dilei.it

Nel fine settimana del 6 dicembre, a Roma, si terrà Più Libri Più Liberi, la fiera nazionalepiccola e media editoria organizzata dall’associazione italiana editori. A dirigerla è lache, assieme al comitato organizzativo, ha scelto di dedicare la fiera di quest’anno al ricordo di Giulia Cecchettin. Una scelta nobile ma che è apparsa incoerente dopo la pubblicazionelista degli ospiti. Il che ha portato alla scelta di numerosi intellettuali a non prendervi parte. L’ultimo ènon sarà a Più Libri Più Liberiè un’attivista, un uomo che si batte per le battaglie in cui crede e che sfrutta il proprio potere mediatico per dare voce a coloro che lottano contro le ingiustizie. Che si sia d’accordo con lui o meno, nessuno può negare la sua estrema coerenza, il suo essere irreprensibile, sempre e comunque.