Von der Layen | Vogliamo l' Ucraina come parte della nostra Unione Europea

(Agenzia Vista) Strasburgo, 27 novembre 2024 "Il sogno dell'Europa si estende ai Balcani occidentali, all', alla Moldavia e oltre .. Ho visto e abbiamo visto l'impegno dei Balcani occidentali a riformarsi, a crescere a prepararsi a entrare nell'. E allo stesso tempo, abbiamo visto che la Russia non si fermerà davanti a nulla per impedire loro di avere un futuro europeo. Ma onorevoli membri, il vostro impegno verso questi Paesi sarà sempre più forte e non ci sono dubbi chel'." Così il PresidenteCommissione, Ursula Von der, al Parlamento Europeo. Courtesy: Youtuben Parliament Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev