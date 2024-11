Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 20:30

DEL 27 NOVEMBREORE 20.20GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER VENERDì 29 DI NOVEMBRENEL TERRITORIO DICAPITALE LO SCIOPERO RIGUARDA L’INTERA RETE ATAC E LE RETI GESTITE DAGLI ESERCENTI DITPLLA DURATA DELLO SCIOPERO è STATA MODIFICATA E SARà DI QUATTRO OREDALLE 09.00 ALLE ORE 13.00PERTANTO, IL SERVIZIO è GARANTITO FINO ALLE ORE 08.59 E DALLE 13.00 IN POIDUNQUE, NON SARà GARANTITO DALLE 09.00 ALLE 13.00RICORDIAMO CHE LA PROTESTA NON INTERESSERà I COLLEGAMENTI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANESULLA-TARQUINIA, RISOLTO L’INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA, LA CIRCONE è REGOLARE ANCHE IN DIREIZONECI SPOSTIAMO SULLA A1-NAPOLI TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTETRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREIìZIONE FIRENZE, CIRCONE SCORREVOLEDIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERISULLA-TARQUINIA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA RESTA CHIUSO LO SVINCOLO CERVETERI-LADISPOLI, IN USCITA PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAIN ALTERNATIVA è POSSIBILE UTILIZZARE L’USCIT DI TORRIMPIETRALA RIAPERTURA È PREVISTE VENERDÌ 29 NOVEMBRE ALLE ORE 16.