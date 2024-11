Ilgiorno.it - "Verde da salvare ad ogni costo"

"Il Parco è un bene da proteggere a. Per questo raccogliamo periodicamente firme per sensibilizzare i nostri amministratori. Dalla prima del 1957, alla successiva del 1987, tutte le volte si chiede di tornare indietro e allontanare il golf, ma nulla di fatto. Ricordo il professor Maniglio Calcagno e poi il Piano regolatore Benevolo che eliminavano il Golf club dal Parco, lasciandolo finalmente libero. Dobbiamo ricordare che il Parco e la Villa sono tutelati dal 1919 come bene culturale, paesaggistico e storico. Quindi, ci chiediamo ormai da decenni: “perché una così ampia porzione deve essere ad uso esclusivo di pochi abbienti, utenti del Golf Club Milano?“"