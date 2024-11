Nerdpool.it - Unknown 9 – Svelati i dietro le quinte

Oggi, Bandai Namco, ha svelato un nuovo video riguardante l’universo di9 che ci portaalledella creazione di questo vasto universo narrativo. Tanti piccoli frammenti di interviste a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo incredibile e variegato progetto. Il video valedella creazione dei vari prodotti della serie, dalla talentuosa attrice Anya Chalotra, che interpreta Haroona nel videogioco9 Awakening, ai molti talenti coinvolti nella realizzazione di podcast, fumetti, serie web e romanzi.E oggi tale universo si espande ulteriormente con la pubblicazione del terzo e ultimo romanzo della trilogia Genesis di Layton Green: Ascension. Quest’ultimo romanzo conclude la storia di Andie, una brillante ragazza il cui mentore scompare misteriosamente, lasciandole una scia di indizi che la condurranno in giro per il mondo e nel fuoco incrociato di alcune società segrete in lotta tra loro.