Un Paso Adelante Next: alcuni grandi ritorni nel cast

Da oggi è disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, Un, il reboot della serie cult Un. La Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz riapre le sue porte pronta ad accogliere giovani aspiranti artisti di talento.Tra iltre:Miguel Ángel Muñoz, attore e cantante spagnolo, interpreta Rober nella serie, torna a Madrid da Miami con l’idea di far risorgere il marchio UPA e creare un musical, ma nasconde un segreto più ambizioso che nessuno conosce. Miguel Ángel Muñoz (Rober) in Un© US MediasetMonica Cruz, attrice, ballerina e modella spagnola, nella serie interpreta Silvia, è la nuova direttrice della scuola da quando Carmen Arranz è andata in pensione ed è anche insegnante di danza classica. Monica Cruz (Silvia) in Un© US MediasetBeatriz Luengo, cantante, attrice e ballerina spagnola, nella serie interpreta Lola, insegnante di danza moderna, divorziata e ha due figlie di 8 e 15 anni che vivono con il padre a Barcellona, con il quale lotta per la custodia.