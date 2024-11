Zonawrestling.net - Un Full Gear di transizione: le 5 cose che ricorderemo

Partiamo da un dato: non è unche resta nella storia. Rispetto a quanto siamo abituati, le ripercussioni di questo ppv saranno parecchio di medio-breve durata, in funzione di quel che accadrà nei prossimi mesi. Ecco perché la sensazione, al netto del solito buon wrestling, è che si sia trattato di un discreto ppv dicon un bel po’ di difetti soprattutto nella produzione. Diverseinfatti hanno “puzzato” di vecchio: di WCW di fine anni 90 o di WWE di qualche anno fa. E allora ecco le cinquechedi All Out 2024.1) Il feud tra MJF e Adam Cole, incredibilmente, sta prendendo una giusta piegaDevo avere e mettere il beneficio del dubbio. O il team booking si è accorto in corsa che la storyline non aveva senso logico e hanno aggiustato il tiro.