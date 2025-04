Unlimitednews.it - Bigster, il suv di Dacia diventa grande

ROMA (ITALPRESS) – Con, dal design evoluto e dallo stile essenziale,entra nel segmento C Suv. La vettura combina qualità, sostenibilità e prezzi contenuti. Si presenta con motorizzazioni tutte elettrificate, interni confortevoli e facilità di guida. Già leader nel segmento B in Europavuole sfondare con questa “ammiraglia” anche nel segmento C. Lungo 4 metri e 57 centimetri è alto 22 cm dal suolo per una guida comoda anche fuoristrada. Il frontale è massiccio con griglia nero lucido. Le piastre inferiori dei paraurti sono resistenti ai graffi così come le protezioni che avvolgono fiancate e passaruote. I cerchi in lega sono da 17, 18 e 19 pollici. Nuova la tinta Indigo Blue metallizzata. Dal tettuccio panoramico apribile elettricamente passiamo all’interno che risulta molto ampio, cinque persone possono sedere comodamente.