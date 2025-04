Dazi non risparmiano l' oro perde 150 dollari in un giorno

dollari l'oncia, quasi 150 dollari in meno rispetto al record di 3.167 raggiunto nella nottata tra il 2 e il 3 aprile, dopo l'annuncio dei Dazi da parte di Donald Trump. In calo del 7% anche l'argento a 29,70 dollari l'oncia. Quotidiano.net - Dazi non risparmiano l'oro, perde 150 dollari in un giorno Leggi su Quotidiano.net L'ondata di vendite sui mercati non risparmia oggi nemmeno l'oro, le cui quotazioni avevano toccato ieri un nuovo massimo storico. Il prezzo spot scende del 3% portandosi a quota 3.020l'oncia, quasi 150in meno rispetto al record di 3.167 raggiunto nella nottata tra il 2 e il 3 aprile, dopo l'annuncio deida parte di Donald Trump. In calo del 7% anche l'argento a 29,70l'oncia.

