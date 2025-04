Justcalcio.com - AC Milan, Cuffia Bluetooth, Rosso/Nero – idea regalo milan

Leggi su Justcalcio.com

Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Multimedia headphone senza fili con microfono e tasto funzione. Cuffie imbottite per escludere i rumori ambientali compatibili con PC / tablets / mobile phone / smart phone.Con microfonoTasto funzioneGUARDA PREZZO SU AMAZON Multimedia headphone senza fili con microfono e tasto funzione. Cuffie imbottite per escludere i rumori ambientali compatibili con PC / tablets / mobile phone / smart phone.Con microfonoTasto funzione: ecco le caratteristiche nel dettaglio.Specifiche prodotto Fascia d’età (descrizione) ?Bambini Materiale ?Plastica Usi specifici del prodotto ?Musica Usi consigliati per il prodotto ?Interagisci con la procedura guidata vocale, Esercizio, Ascoltare musica senza fili, Durante lo sport, Chiamate Dispositivi compatibili ?PC / Tablets / Mobile Phone / Smart Phone Tipo di controllo ?Controllo delle chiamate Caratteristica cavo ?Wireless Spettro di frequenza ?EST 20 Hz – 20.