Yildiz Juve | dopo il ritorno al gol Tudor lo lancia dal primo minuto anche con la Roma? I segnali sul numero 10 cosa filtra

JuventusNews24Yildiz Juve: dopo il ritorno al gol contro il Genoa Igor Tudor lo lancia dal primo minuto anche con la Roma? I segnali sul turco, cosa filtra-2 a Roma Juve. Domenica alle 20.45, allo Stadio Olimpico, i bianconeri di Igor Tudor affronteranno la squadra di Claudio Ranieri in un big match cruciale per la corsa al quarto posto.Inquadrando le probabili formazioni della sfida è intuibile che difficilmente il tecnico croato si priverà di Kenan Yildiz dal primo minuto anche contro i giallorossi. dopo il ritorno al gol con il Genoa, il numero 10 agirà nuovamente da titolare nel ruolo di trequartista.PROBABILI FORMAZIONI Roma Juve: LE ULTIME SULLE SCELTE DI TudorLeggi su Juventusnews24.com

Yildiz anche senza la Champions: così la Juventus vuole blindare la sua stella - `E` bello avere il trofeo. Soprattutto guardiamo al futuro con tanto ottimismo e speranza perchè la Juve ha dei giovani straordinari e l`hanno dimostrato questa. (msn.com)

Yildiz primatista Juve: è record dopo il gol al Genoa. Come lui solo... - Match winner alla prima di Tudor, il 10 torna a segnare e raggiunge un primato, agganciando un ex bianconero in una speciale classifica ... (msn.com)

Juventus, Albanese: ‘Yildiz è molto chiaro: vuole rimanere in bianconero’ - A confermare questa direzione è stato il giornalista Giovanni Albanese su X, sottolineando come “Il numero 10 della Juventus è stato molto chiaro: vuole rimanere in bianconero”. Dunque, Yildiz è ... (it.blastingnews.com)