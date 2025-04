M5sSchlein | Pd domani alla manifestazione con una delegazione

Leggi su Ildenaro.it

Gattatico (RE), 4 apr. (askanews) – “il Partito democratico parteciperà con unadel Movimento 5 Stelle. Non siamo d’accordo su tutto, ma ci sono molti punti comuni”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del seminario organizzato dal gruppo del Pd della Camera, al Museo Casa Cervi a Gattatico in provincia di Reggio Emilia. “Ad esempio, abbiamo una forte critica rispettoprospettiva di corsa al riarmo dei 27 singoli Stati – ha proseguito Schlein -. Abbiamo una critica forte rispetto alle proposte che sono venute dCommissione, così come condividiamo una prospettiva verso la difesa comune europea, l’esercito comune europeo”. “Ci sono altri punti di distanza – ha detto la leader dem – naturalmente penso a punti importanti come il supporto all’Ucraina, ma pure convergenze sugli sforzi diplomatici e politici che vogliamo vedere fare all’Unione Europea per contribuirecostruzione di pace sia nel teatro ucraino che in quello del Medio Oriente”.