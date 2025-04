Bonus spese extra-scolastiche 2025 | sostegno economico per le famiglie con figli tra 6 e 14 anni

2025 (n. 207/2024) ha introdotto il Bonus spese extra-scolastiche 2025 con l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei minori ad attività sportive e ricreative durante i periodi non coperti dall’orario scolastico. Il Governo ha stanziato 30 milioni di euro all’interno del Fondo Dote per la famiglia, destinato a coprire i costi sostenuti . Bonus spese extra-scolastiche 2025: sostegno economico per le famiglie con figli tra 6 e 14 anni Scuolalink. Scuolalink.it - Bonus spese extra-scolastiche 2025: sostegno economico per le famiglie con figli tra 6 e 14 anni Leggi su Scuolalink.it La Legge di Bilancio(n. 207/2024) ha introdotto ilcon l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei minori ad attività sportive e ricreative durante i periodi non coperti dall’orario scolastico. Il Governo ha stanziato 30 milioni di euro all’interno del Fondo Dote per la famiglia, destinato a coprire i costi sostenuti .per lecontra 6 e 14Scuolalink.

Bonus spese extrascolastiche 2025: come funziona e quando si potrà richiedere. Tutti i bonus 2025 per famiglie e studenti: quali sono e come richiederli. Bonus da 500 euro per spese extrascolastiche, cosa copre e chi può fare domanda?. Bonus 500 euro alle famiglie per le spese extrascolastiche dei figli: come ottenerlo (e chi ne ha diritto). Bonus 500 euro attività extrascolastiche, corsi, sport, trasporti, gite scolastiche: ecco tutte le attività e requisiti. Cos'è questa storia del bonus 500 euro per spese extrascolastiche: cosa sappiamo e chi potrà averlo. Ne parlano su altre fonti

Bonus da 380€ dall’INPS: richiedilo subito, il bonifico è immediato - L'INPS eroga un bonus da 380 euro a tutte quelle famiglie che rispettano determinati requisiti: come ottenerlo in modo facile e veloce. Negli ultimi anni, le famiglie stanno affrontando costi decisame ... (msn.com)

Bonus 2025: la mappa degli aiuti per famiglie con ISEE e redditi bassi - La mappa dei bonus 2025 vede diverse conferme e novità, tra queste: bonus nido, mutui, bonus bollette extra, elettrodomestici, ecc. Leggi la mappa ... (leggioggi.it)

Scuola, arriva il Bonus da 500 euro per un numero record di persone: facilissimo da ottenere - In arrivo il Bonus Scuola da 500 euro: sarà molto facile da ottenere e possono riceverlo moltissime persone. Le notizie del giorno in tempo reale, Medvedev: “Missili nucleari come terapia per la Ue”. (blitzquotidiano.it)