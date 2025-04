Panorama.it - Roma capitale degli sprechi

L’ha fatto con orgoglio. E lo rifarebbe. Lui è lui, come il marchese del Grillo. Voi contribuenti, allora, cosa siete? Riecheggia la perculata delnissimo Alberto Sordi: «Io so’ io.». Il sindaco concittadino, Roberto Gualtieri, ha speso trecentocinquantamila euro per la manifestazione pro Europa in piazza del Popolo, diventata una vetrinetta per leader d’opposizione e vippame de sinistra. Seguono vivaci critiche. Come gli è venuto in mente di sborsare soldi pubblici per un’iniziativa promossa da Repubblica? Lui rivendica raggiante. Ha pagato viaggio e pernotto perfino agli artisti? Sacrosanto. I quattordici gazebo allestiti? Doveroso. E i 750 pass? Inevitabile. Così, Robertone del Grillo s’è messo una mano sulla coscienza e l’altra nel portafoglio: offre la. Sulla sua sorprendente generosità adesso però indaga sia la procura che la corte dei conti.