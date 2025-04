Caserta rubano l’auto e chiedono 2mila euro per restituirla | arrestati due uomini di Secondigliano

Caserta, rubano l’auto e chiedono 2mila euro per restituirla: arrestati due uomini di Secondigliano - E’ di due ordinanze di custodia cautelare il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Caserta, che ha portato all’arresto di un 34enne e di un 57enne per ricettazione e tentata estorsione. (virgilio.it)

