Sorteggio ATP Montecarlo 2025 | incroci pericolosi per Berrettini e Musetti esordio duro per Alcaraz?

Montecarlo e sole a illuminare la scena nella cerimonia del Sorteggio del primo Masters1000 della stagione sulla terra. Come è noto, non ci sarà il n.1 del mondo, Jannik Sinner, costretto ai box per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. Saranno sei gli azzurri inseriti nel main draw, in attesa delle qualificazioni.Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Fabio Fognini saranno protagonisti sui campi del celebre Country Club nel Principato dal 6 al 13 aprile. L’urna, da questo punto di vista, non è stata così favorevole ai nostri portacolori.Musetti, Berrettini e Sonego sono stati inseriti nel primo quarto, mentre gli altri tre nell’ultimo spicchio di tabellone. Matteo potrebbe affrontare il n.2 del mondo, Alexander Zverev, al secondo turno, qualora riuscisse a prevalere al primo turno contro un qualificato, e vi potrebbe essere un derby con Musetti al terzo. Oasport.it - Sorteggio ATP Montecarlo 2025: incroci pericolosi per Berrettini e Musetti, esordio duro per Alcaraz? Leggi su Oasport.it Giornata splendida ae sole a illuminare la scena nella cerimonia deldel primo Masters1000 della stagione sulla terra. Come è noto, non ci sarà il n.1 del mondo, Jannik Sinner, costretto ai box per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. Saranno sei gli azzurri inseriti nel main draw, in attesa delle qualificazioni.Lorenzo, Matteo, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Fabio Fognini saranno protagonisti sui campi del celebre Country Club nel Principato dal 6 al 13 aprile. L’urna, da questo punto di vista, non è stata così favorevole ai nostri portacolori.e Sonego sono stati inseriti nel primo quarto, mentre gli altri tre nell’ultimo spicchio di tabellone. Matteo potrebbe affrontare il n.2 del mondo, Alexander Zverev, al secondo turno, qualora riuscisse a prevalere al primo turno contro un qualificato, e vi potrebbe essere un derby conal terzo.

Il tabellone ATP del Montecarlo Masters 2025: con chi giocano Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e gli altri italiani · Tennis. Atp Monte-Carlo, teste di serie e italiani al sorteggio tabellone. Sorteggio Atp Montecarlo diretta: gli avversari di Berrettini, Musetti, Paolini e gli altri. Sei azzurri al via, Musetti è l'unica testa di serie: quando è il sorteggio. ATP Monte Carlo, oggi il sorteggio del tabellone con Berrettini e Musetti: italiani in campo e quando giocano. Atp Montecarlo 2025, sorteggio tabellone, testa di serie e italiani in campo. Ne parlano su altre fonti

Sorteggio Atp Montecarlo diretta: gli avversari di Berrettini, Musetti, Paolini e gli altri - Si svela il tabellone principale del primo Masters 1000 su terra rossa della stagione Atp: senza Sinner ma con tanti italiani in lizza ... (corrieredellosport.it)

Tabellone Atp Masters 1000 Montecarlo 2025: Berrettini e Musetti nell’ottavo del n°1 Zverev - Sorteggiato il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2025: ecco di seguito gli accoppiamenti. (sportface.it)

Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2025 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming - Tutte le informazioni su come seguire in tempo reale il sorteggio del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2025. Arriva ll terzo appuntamento 1000 della stagione, sui campi in terra battuta del Principat ... (sportface.it)