Supplenze 2024 25 INTERPELLI alla ricerca di docenti AGGIORNATO

Si parte con glidi: le scuole, così come previsto dall'OM 88/, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori.L'articolo/25,di

Conferma insegnante di sostegno 2025/26: riguarda anche le supplenze da interpello?.

Supplenze, nuovi INTERPELLI pubblicati dalle scuole (Avvisi aggiornati al 5 febbraio).

AGGIORNAMENTO ELENCHI INTERPELLI A.S. 2024/2025: SITUAZIONE AL 24 SETTEMBRE 2024- AVVISO PER ISCRITTI PER SISTEMA DI ACCESSO ALLA VISUALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERPELLI PER LE SUPPLENZE.

MAD e Interpelli: come saranno gestite le cattedre vuote nell'a.s 2024-2025.

Supplenze 2024/25: l'analisi di Voglioinsegnare.it su come le scuole hanno cercato docenti e come trovare un incarico oggi.

Supplenze docenti, ecco quali in arrivo a gennaio 2025: dalla proroga su posto accantonato concorso ai posti sostegno in deroga [LO SPECIALE ].