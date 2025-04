LIVE Bellucci-Griekspoor 3-6 3-4 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | set e break da recuperare!

DIRETTA LIVE3-4 Ace sporco!!40-30 Rovescio difensivo out Griekspoor.30-30 Bruttissimo errore di Bellucci, in fase di chiusura del punto.30-15 Si allunga il dritto del lombardo.30-0 Ottimo slice del mancino azzurro.15-0 Prima vincente Bellucci.2-4 Bellissima volèe bassa di Griekspoor. La risposta bassissima era stata ottima ancora una volta: peccato.40-30 Non tiene in campo il rovescio difensivo l'olandese.40-15 Prima vincente Griekspoor.30-15 Indietreggia in risposta Bellucci ma mette out il tentativo di rovescio.15-15 Prima vincente Griekspoor.0-15 Gran passante di rovescio lungoriga in controtempo!2-3 Con l'errore di dritto purtroppo deve cedere la battuta Mattia.Seconda15-40 Aveva sbagliato il lato dell'attacco Griekspoor, Non lo ha punti purtroppo l'azzurro.

