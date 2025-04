Ortona la premier Meloni ha visitato la nave Amerigo Vespucci

Ortona (CHIETI) (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Ortona (Chieti) ha visitato il Villaggio In Italia e la nave Amerigo Vespucci. Il progetto "Tour Mediterraneo e Villaggio In Italia" nasce da un'idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto ed è sostenuto dalla Difesa e da 12 Ministeri.Il Villaggio IN Italia è un luogo di racconto e condivisione dell'esperienza internazionale del "Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria italiana.abr/gtr(Fonte video: ufficio stampa Tour Mondiale Vespucci)

