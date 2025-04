Re Carlo stupisce il web suonando un flauto fatto con un carota

Carlo III stupisce tutti suonando un flauto. di carota! Il curioso episodio, diventato virale in poche ore, si è svolto durante un ricevimento musicale al Castello di Windsor.Durante l'evento, organizzato in onore della musica e dell'innovazione, a catturare l'attenzione è stata la London Vegetable Orchestra (LVO), un ensemble di musicisti professionisti noti per la particolarità dei loro strumenti: suonano esclusivamente ortaggi, come carote, patate e peperoni.Quando i componenti dell'orchestra hanno invitato Re Carlo a unirsi a loro, il sovrano ha accettato con entusiasmo. Sorridente e divertito, ha impugnato un flauto ricavato da una carota e ha provato a seguire il ritmo del brano in esecuzione, tra gli applausi dei presenti.Il video dell'esibizione ha rapidamente fatto il giro del web, conquistando utenti da tutto il mondo e mostrando un lato inedito e giocoso del monarca britannico.

