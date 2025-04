Lapresse.it - Roma, Hummels annuncia il ritiro a fine stagione

Matshato il suo addio al calcio al termine della. “Sono molto emozionato. Adesso arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo oltre 18 anni e le tante cose che il calcio mi ha dato, questa estate terminerò la mia carriera” ha raccontato il difensore tedesco in un video sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats(@aussenrist15)“Quando vedo tutto ciò, so quanto questo viaggio, questo percorso abbia significato per me. Quanto straordinario è stato avere la possibilità di viverlo“, ha detto il 36enne centrale tedesco rivivendo i diversi momenti della sua carriera con le maglie di Bayern Monaco, Borussia Dortmund,e con la nazionale tedesca con cui si è laureato campione del Mondo nel 2014.