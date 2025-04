.com - Il 4 e 5 luglio a Bassano Del Grappa la quarta edizione del Concertozzo di Elio e le Storie Tese

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza), torna il 4 e 5IL, l’evento annuale diE LEche unisce musica, inclusione e solidarietà, in programma per la prima volta adel(Vicenza) nell’ambito diMusic Park.Il, ideato con il TRIO MEDUSA, è un appuntamento unico nel panorama italiano e internazionale : per la prima volta al mondo, infatti, la somministrazione di cibo e bevande durante gli spettacoli è interamente affidata a ragazzi autistici che, attraverso tutte le Associazioni che partecipano ogni anno all’evento, dimostrano concretamente il significato della parola “inclusione”.Il 4la città didelospiterà i talk e gli stand informativi delle Associazioni che si occupano di autismo, e di altre disabilità, come PizzAut da Monza, GelAut , Rurabilandia dall’Abruzzo, Luna Blu dalla Liguria, SbririsolAut da Mantova, Fondazione Rizzoli da Bologna con il Progetto Fondo Do.