Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, c’è un cervo nel giardino di una casa. La foto di una residente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fiuminata (Macerata), 4 aprile 2025 – Un magnifico esemplare dia Fiuminata è stato immortalato dallaMaria Teresa Tapanelli questa mattina, intorno alle 7, in via Giacomo Matteotti, davanti alla Forestale. Un incontro sorprendente A farla accorgere dell’animale selvatico, il suo cane, un Rottweiler, che all’improvviso ha iniziato ad abbaiare in quella direzione. “Mi sono affacciata al balcone”, racconta, “e ho visto questo magnifico." Sembrava spaesato, il cane aveva attirato la sua attenzione, guardava da dove potesse arrivare i latrati, è rimasto immobile qualche attimo, il tempo di scattare la, e poi è scappato verso il bosco. Volevo scendere ma sono al secondo piano e ho pensato che non avrei mai fatto in tempo ad avvicinarmi. Comunque era davvero bellissimo, uno spettacolo”.